В Минздраве РФ уточнили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска, в частности врачей и учителей, ориентировочно стартует после ноября-декабря этого года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Первые вакцины для лиц из групп риска начнут поступать уже в сентябре в небольшом объеме, а к концу года планируется массовая вакцинация, передает ТАСС.

Мурашко уточнил, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса начнутся уже на этой неделе. Эти испытания помогут уже на большой популяции выяснить все нюансы и детали.

25 августа Минздрав РФ выдал разрешение центру Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19. Во время этого исследования будут провакцинированы 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Продолжительность участия для каждого составит полгода со дня вакцинации.

