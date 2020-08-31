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Жаворонков: про поставку в Татарстан вакцины от коронавируса ничего не известно

14:16, 31.08.2020
Жаворонков: про поставку в Татарстан вакцины от коронавируса ничего не известно
Фото: pxhere.com

Сроки поставки в Татарстан вакцины от коронавируса «Спутник V» не сообщались. Об этом сегодня заявил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

На вопрос о том, будет ли поставка вакцины в сентябре, он ответил, что Минздраву Татарстана ничего не известно, разнарядку не давали: «Как только будет что-то известно, мы соберем отдельную пресс-конференцию».

Напомним, что сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что большими партиями вакцину от коронавируса «Спутник V» в регионы начнут поставлять в сентябре.

ОбществоМедицина Татарстан
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