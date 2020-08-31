В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о специфике работы детских кружков

В Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что учреждениям дополнительного образования придется соблюдать ряд требований из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» сообщила глава ведомства Марина Патяшина.

По словам главы Роспотребнадзора по РТ, ограничений на работу культурных и иных центров, где работают кружки, секции и допзанятия для детей, на сегодня нет: «Но данные организации должны строго соблюдать все меры профилактики и обязательно нас уведомить — не позднее чем за один рабочий день до открытия».

Ранее в Минобрнауки Татарстана рассказали детали «коронавирусных» порядков в школах в новом учебном году.

