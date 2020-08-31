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Роспотребнадзор РФ: студенты должны быть в масках в течение всего учебного процесса

23:59, 31.08.2020
Роспотребнадзор РФ: студенты должны быть в масках в течение всего учебного процесса
Фото: realnoevremya.ru

Студенты и преподаватели должны быть в масках в течение всего учебного процесса, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Это главное изменение для учащихся и преподавателей вузов. Такие меры принимаются потому что студенты самая активная в части общения часть общества, сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сегодня подписал постановление, в котором говорится, что в случае ухудшения эпидобстановки в регионе из-за коронавируса российские вузы смогут вернуться к дистанционному обучению.

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