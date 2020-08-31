В Татарстане утвердили затраты на проведение противоэпидемических мероприятий

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении затрат на проведение противоэпидемических мероприятий на одного человека для определения объема субвенций. Их будут выделять муниципалитетам из бюджета РТ для проведения противоэпидемических мероприятий.

На 2021 год затраты на одного человека составят 16,5 рубля, на 2022 год — 17,16 рубля, на 2023 год — 17,85 рубля.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. Предыдущий документ об утверждении затрат утратит силу. В нем были те же цифры на 2021 и 2022 годы. На 2020 год норма составила 15,87 рубля.

Напомним, что Казань будет получать средства на дезинфекцию очагов коронавируса до 2022 года.