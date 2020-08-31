В школах Татарстана появятся бактерицидные излучатели

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Школы Татарстана получат бактерицидные излучатели из расчета по два аппарата на этаж, и еще по излучателю для актового зала и столовой. Республика профинансирует закупку этого оборудования в образовательные учреждения. Об этом рассказала во время «делового понедельника» руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



До тех пор, пока школы не получат излучатели, она рекомендовала проводить сквозное проветривание после каждого урока и между сменами.

Пока тепло, часть уроков Патяшина посоветовала организовать на улице. Линейки в школах не запрещены. Мероприятия, в которых участвуют до 100 человек, можно проводить на улице, до 50 человек — в помещениях. Рекомендовано проводить линейки для разных параллелей отдельно. Родители могут выбирать форму для собраний: при хорошей погоде — на улице или же организовать встречи онлайн.

Ранее Минобрнауки сообщало о деталях «коронавирусных» порядков в школах, в том числе о намерениях приобретения бактерицидных облучателей.

