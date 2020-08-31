Попова рассказала, ждать ли вторую волну коронавируса

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова оценила возможность появления второй волны COVID-19 в России.

Сейчас необходимо быть готовыми к самым разным вариантам событий. Но вторая волна будет маловероятна, если будут соблюдаться все необходимые правила, заметила Попова в интервью с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1".

Сегодня в Роспотребнадзоре Татарстана сообщили, что узнать, поднялся ли уровень заболеваемости коронавирусом после празднования Дня республики, можно будет только через неделю. Но отрицательных и негативных моментов ведомство не зафиксировало.