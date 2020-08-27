Главное о коронавирусе на 27 августа: санкции против разработчиков вакцины, эпидемиолог в футбольной сборной
Учителей и медиков первыми протестируют на антитела в Татарстане
За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев коронавируса, все контактные. 10 человек госпитализированы, 19 лечатся дома.
В Казани выявили 20 новых заболевших, в Набережных Челнах — двух человек. Всего на 27 августа в Татарстане зарегистрировано 6 396 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 222 человека, в том числе 15 за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 57 человек.
- Муниципальные бюджеты Татарстана недополучили доходов на 300 млн рублей в связи с тем, что малому бизнесу отсрочили платежи по аренде из-за коронавируса.
- В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что «коронавирусные» ограничения в День республики, 30 августа, будут соблюдены.
- Замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о возобновлении проведения концертов в республике: открыты концертные залы, театры, кинотеатры с 50%-ной наполняемостью, равномерной рассадкой, увеличенным временем между сеансами. Зона танцпола на концертах сейчас не задействуется.
- В Татарстане учителя и врачи будут первыми, кого подвергнут анализу на антитела к COVID-19.
- В Минцифры Татарстана связали увеличение количества отправленных жителями Татарстана посылок с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса.
Разработка комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса
За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 411 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 975 576 человек, а выздоровевших — до 792 561 человека.
Зафиксирована 121 новая смерть от вируса. За весь период в России от коронавируса умерли 16 804 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 35,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 295 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211,4 тыс. человек.
- Вирусологи из МГУ планируют разработать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19.
- Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия одна из первых получит и протестирует российскую вакцину от COVID-19
- Под новые санкции США попал НИИ Минобороны, принимавший участие в разработке вакцины от коронавируса.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину от COVID-19 желают приобрести 27 стран.
- В штаб футбольной сборной России войдет эпидемиолог, специализирующийся на коронавирусе. Также команды обязаны будут проходить трехразовое тестирование на COVID-19.
- Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и центр имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе.
- По мнению академика РАН, профессора Михаила Пальцева, после пандемии коронавируса люди смогут вернуться к обычному образу жизни лишь к лету 2021 года.
- В центре Гамалеи сообщили, что перед вакцинацией от коронавируса не нужно сдавать никакие анализы, в том числе тест на COVID-19 и антитела, поскольку это не касается пострегистрационных исследований.
- В правительстве России подписали распоряжение о снятии ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов. Ранее из-за пандемии коронавируса они могли въехать в страну только на основании трудовых договоров.
- Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что после вакцинации от коронавируса ученые продолжат изучать вторичный иммунитет к COVID-19.
Митинг противников коронавирусных ограничений
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 24 181 120 человек, 825 794 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 822 594). На второй строчке — Бразилия (3 717 156), на третьей — Индия (3 310 234). Россия на четвертом месте (968 297), на пятом — ЮАР (615 701).
Больше всего смертей зафиксировано в США (179 734). За ними следуют Бразилия (117 665), Мексика (62 076), Индия (60 472) и Великобритания (41 552).
- Всемирный экономический форум в Давосе перенесли с конца января 2021 года на начало лета. По словам экспертов, проведение форума в безопасной обстановке в январе не представляется возможным.
- Из-за ситуации с коронавирусом власти Украины собираются закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября.
- Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что в США не примут результаты испытаний российской вакцины от COVID-19.
- Американские ученые выяснили, что чаще всего от осложнений умирали люди, имеющие одновременно высокое кровяное давление, ожирение и диабет.
- В Германии отменили митинг противников коронавирусных ограничений, который должен был пройти 29 августа.
- Общественный совет Турции по охране здоровья запретил пенные вечеринки на курортах Антальи.
- Из-за борьба с распространением коронавирусной инфекции руководство Венской государственной оперы запретило посетителям кричать «Браво!». Под запретом также получение автографов у артистов.
- Британские ученые пришли к выводу, что средства от комаров, основным веществом в которых является цитриодиол, могут убивать штамм, вызывающий COVID-19.
- Еврокомиссар по торговле Фил Хоган направил прошение о своей отставке после скандала с нарушением им «коронавирусных» правил в ходе поездки в Ирландию: он участвовал в мероприятии, на котором присутствовало примерно 80 человек.
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