Главное о коронавирусе на 27 августа: санкции против разработчиков вакцины, эпидемиолог в футбольной сборной

Учителей и медиков первыми протестируют на антитела в Татарстане

За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев коронавируса, все контактные. 10 человек госпитализированы, 19 лечатся дома.

В Казани выявили 20 новых заболевших, в Набережных Челнах — двух человек. Всего на 27 августа в Татарстане зарегистрировано 6 396 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 5 222 человека, в том числе 15 за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 57 человек.



Муниципальные бюджеты Татарстана недополучили доходов на 300 млн рублей в связи с тем, что малому бизнесу отсрочили платежи по аренде из-за коронавируса.

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что «коронавирусные» ограничения в День республики, 30 августа, будут соблюдены.

Фото Максима Платонова

Замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о возобновлении проведения концертов в республике: открыты концертные залы, театры, кинотеатры с 50%-ной наполняемостью, равномерной рассадкой, увеличенным временем между сеансами. Зона танцпола на концертах сейчас не задействуется.

В Татарстане учителя и врачи будут первыми, кого подвергнут анализу на антитела к COVID-19.

В Минцифры Татарстана связали увеличение количества отправленных жителями Татарстана посылок с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса.

Разработка комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 411 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 975 576 человек, а выздоровевших — до 792 561 человека.

Зафиксирована 121 новая смерть от вируса. За весь период в России от коронавируса умерли 16 804 человека.

В России на сегодняшний день проведено более 35,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 295 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211,4 тыс. человек.



Вирусологи из МГУ планируют разработать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19.



Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия одна из первых получит и протестирует российскую вакцину от COVID-19

Под новые санкции США попал НИИ Минобороны, принимавший участие в разработке вакцины от коронавируса.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину от COVID-19 желают приобрести 27 стран.

В штаб футбольной сборной России войдет эпидемиолог, специализирующийся на коронавирусе. Также команды обязаны будут проходить трехразовое тестирование на COVID-19.

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и центр имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе.

По мнению академика РАН, профессора Михаила Пальцева, после пандемии коронавируса люди смогут вернуться к обычному образу жизни лишь к лету 2021 года.

В центре Гамалеи сообщили, что перед вакцинацией от коронавируса не нужно сдавать никакие анализы, в том числе тест на COVID-19 и антитела, поскольку это не касается пострегистрационных исследований.

Фото Дмитрия Резнова

В правительстве России подписали распоряжение о снятии ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов. Ранее из-за пандемии коронавируса они могли въехать в страну только на основании трудовых договоров.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что после вакцинации от коронавируса ученые продолжат изучать вторичный иммунитет к COVID-19.

Митинг противников коронавирусных ограничений

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 24 181 120 человек, 825 794 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 822 594). На второй строчке — Бразилия (3 717 156), на третьей — Индия (3 310 234). Россия на четвертом месте (968 297), на пятом — ЮАР (615 701).

Больше всего смертей зафиксировано в США (179 734). За ними следуют Бразилия (117 665), Мексика (62 076), Индия (60 472) и Великобритания (41 552).



Всемирный экономический форум в Давосе перенесли с конца января 2021 года на начало лета. По словам экспертов, проведение форума в безопасной обстановке в январе не представляется возможным.



Фото: weforum.org

Из-за ситуации с коронавирусом власти Украины собираются закрыть государственную границу для иностранцев до конца сентября.



Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что в США не примут результаты испытаний российской вакцины от COVID-19.

Американские ученые выяснили, что чаще всего от осложнений умирали люди, имеющие одновременно высокое кровяное давление, ожирение и диабет.

В Германии отменили митинг противников коронавирусных ограничений, который должен был пройти 29 августа.

Общественный совет Турции по охране здоровья запретил пенные вечеринки на курортах Антальи.

Из-за борьба с распространением коронавирусной инфекции руководство Венской государственной оперы запретило посетителям кричать «Браво!». Под запретом также получение автографов у артистов.

Британские ученые пришли к выводу, что средства от комаров, основным веществом в которых является цитриодиол, могут убивать штамм, вызывающий COVID-19.

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган направил прошение о своей отставке после скандала с нарушением им «коронавирусных» правил в ходе поездки в Ирландию: он участвовал в мероприятии, на котором присутствовало примерно 80 человек.

Татьяна Демина