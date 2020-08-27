Новости общества

01:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские ученые объединят вакцины от гриппа и коронавируса

01:27, 27.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Российские ученые объединят вакцины от гриппа и коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские ученые разрабатывают комбинированную вакцину, которая будет работать сразу против двух болезней: гриппа и COVID-19.

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что над препаратом работают несколько групп фармацевтов.

«Это будут комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — рассказал медик в эфире «РЕН ТВ».

Шляхто пояснил, пока работа находится на начальной стадии. Необходимо провести клинические испытания и тесты на животных.

Напомним, что в России уже зарегистрирована вакцина от коронавируса. Правда теперь она должна пройти третий этап испытаний, который продлится еще полгода.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также