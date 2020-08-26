В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о возобновлении проведения концертов

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как возобновляется концертная деятельность в республике.

«Сейчас открыты концертные залы, театры, кинотеатры с 50%-ной наполняемостью, равномерной рассадкой, увеличенным временем между сеансами, все они должны перед открытием проверить свои системы вентиляции и провести их дезинфекционную обработку, плюс меры профилактики персонала (термометрия, маски, перчатки). Развлекательные мероприятия в части дискотек и ночных клубов под запретом, поэтому зона танцпола на концертах сейчас не задействуется», — сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Напомним, что проведение массовых мероприятий на открытых площадках в Татарстане разрешили с 3 августа.

