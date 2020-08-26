Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с января на лето 2021 года

Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление ВЭФ.



Управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк сообщил, что принять такое решение было нелегко, но эксперты утверждают, что проведение форума в безопасной обстановке в январе 2021 года не представляется возможным.

Даты проведения новой ежегодной встречи Всемирного экономического форума объявят позднее.

В этом году форум был в январе, его посещал президент Татарстана Рустам Минниханов.