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Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с января на лето 2021 года

16:58, 26.08.2020 1
Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с января на лето 2021 года
Фото: weforum.org

Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление ВЭФ.

Управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк сообщил, что принять такое решение было нелегко, но эксперты утверждают, что проведение форума в безопасной обстановке в январе 2021 года не представляется возможным.

Даты проведения новой ежегодной встречи Всемирного экономического форума объявят позднее.

В этом году форум был в январе, его посещал президент Татарстана Рустам Минниханов.

ОбществоЭкономика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:14
    давос после человечества.
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