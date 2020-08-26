В штаб сборной России войдет специалист по коронавирусу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел новые требования к национальным командам по организации международных матчей. Отныне в штабе всех сборных должен присутствовать эпидемиолог, специализирующийся на коронавирусе.

Также команды обязаны будут проходить трехразовое тестирование на COVID-19. Первые тесты на коронавирус представители сборной должны сдать за 14 дней до игры, второй — за 10 дней, а третий — за день до официального матча команды.

В сентябре сборной России предстоит сыграть две встречи в рамках Лиги наций. 3 сентября команда Станислава Черчесова примет сборную Сербии, а 6 сентября встретится в гостях с Венгрией.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящие матчи.