В Минземимуществе Татарстана рассказали о недополученных из-за пандемии доходах — видео

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В Татарстане из-за пандемии коронавируса малому бизнесу отсрочили платежи по аренде. По этой причине муниципальные бюджеты недополучили доходов на 300 млн рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Долги по арендным платежам выросли на 30% и превысили 600 млн рублей, рассказали сегодня на коллегии Минземимущества РТ.

Объем доходов сократился у 21 муниципалитета, рассказал замминистра земельных и имущественных отношений республики Рустем Шамеев. При этом 75% от общей суммы снижения приходится на Казань.

По земельному налогу власти могут не досчитаться 30 млн рублей.

В республике все ГУПы остаются прибыльными, а вот МУПы, то есть муниципальные предприятия, оказались убыточными.