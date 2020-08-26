Татарстанцы стали меньше слать по почте писем и больше — посылок

Фото: Инна Серова

На 21% увеличилось в 2020 году количество отправленных жителями Татарстана посылок, сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев на проходящем в IT-парке заседании Минцифры РТ, посвященном итогам первого полугодия 2020 года.

По данным ведомства, в 2019 году посылок было 533 тыс., а в 2020-м — 644 тысячи. При этом объем письменной корреспонденции снизился на 5% — с 15 млн отправлений до 14 млн (на 5%), а количество почтовых переводов — с 404 тыс. до 344 тысяч (на 15%). В министерстве связывают это с самоизоляцией, обусловленной пандемий коронавируса.

Ранее «Реальное время» писало, что жители республики массово отказываются от проводной телефонной связи.