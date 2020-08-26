Украина хочет закрыть въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса

Из-за ситуации с пандемией коронавируса Украина собирается закрыть для иностранцев государственную границу до конца сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.



По его словам, есть большой перечень тех, кого будут пускать на Украину. Это граждане, имеющие разрешение на проживание или являющиеся членами международных или гуманитарных миссий.

«В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — сказал премьер-министр.

Напомним, некоторые страны сейчас, наоборот, разрешают въезд. Так, польское правительство намерено обновить список стран, гражданам которых разрешает въезд на территорию страны.