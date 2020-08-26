Российская вакцина будет тестироваться в Белоруссии, в ее покупке также заинтересованы 27 стран

Фото: пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия будет тестировать российскую вакцину от коронавируса и станет одной из первых стран, которые ее получат.

«Мы с Александром Григорьевичем это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат», — приводит слова президента ТАСС.

Также вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства сообщила, что 27 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19



Ранее белорусская сторона уже сообщала, что Минск получит партию вакцины для проведения добровольного тестирования. Третий этап испытаний будет длиться несколько месяцев, и его должны провести на тысячах добровольцев.