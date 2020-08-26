Иностранным тренерам и спортсменам разрешили въезд в Россию

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов. Ранее из-за пандемии коронавируса они могли въехать в страну только на основании трудовых договоров.

Данное решение позволит упростить пересечение российских границ для участников международных соревнований, в том числе в профессиональных спортивных лигах.

Отныне для въезда в Россию тренерам и спортсменам достаточно будет иметь документ, удостоверяющий личность, и рабочую или гуманитарную визу. Распоряжение снимает ограничения на пересечение границ на всех видах транспорта.

Напомним, 2 сентября стартует новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где участвуют несколько иностранных команд. Ранее проблемы с закрытыми границами возникли у казахстанского «Барыса».