Иностранным тренерам и спортсменам разрешили въезд в Россию
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов. Ранее из-за пандемии коронавируса они могли въехать в страну только на основании трудовых договоров.
Данное решение позволит упростить пересечение российских границ для участников международных соревнований, в том числе в профессиональных спортивных лигах.
Отныне для въезда в Россию тренерам и спортсменам достаточно будет иметь документ, удостоверяющий личность, и рабочую или гуманитарную визу. Распоряжение снимает ограничения на пересечение границ на всех видах транспорта.
Напомним, 2 сентября стартует новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где участвуют несколько иностранных команд. Ранее проблемы с закрытыми границами возникли у казахстанского «Барыса».СпортОбщество
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