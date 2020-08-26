Роспотребнадзор Татарстана: «коронавирусные» ограничения в День республики будут соблюдены

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как пройдут торжества 30 августа на День республики и День города.

«Предусмотрена постановлением кабмина Татарстана организация мероприятий субъектовой властью. Ограничением будет один человек на 4 кв. метра и масочный режим для участников. Обязательный масочный режим — для организаторов и персонала торговых точек. Гражданам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Будет осуществляться входной контроль термометрии — для сотрудников и оргкомитета», — сообщила замруководителя ведомства Любовь Авдонина.



Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор РТ не планирует усилить или ослабить существующие правила в День города, 30 августа.