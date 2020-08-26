Подготовка к антиковидной вакцинации: сдавать анализы не нужно

Перед вакцинацией от коронавируса не нужно сдавать никакие анализы, в том числе тест на COVID-19 и антитела, поскольку это не касается пострегистрационных исследований.



«Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно», — приводит «РИА Новости» слова директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, если бессимптомно болеющий COVID-19 и не знающий о заболевании человек поставит себе прививку от коронавируса, это не отразится на течении заболевания.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал вакцину центра имени Гамалеи в форме порошка.