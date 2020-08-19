Итоги дня: ЕС против Белоруссии, миллиардные инвестиции в Татарстан, нефтяники пожаловались Путину на Минфин
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 августа.
- Европейский союз (ЕС) в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Также ЕС изучит возможность введения санкций и против Александра Лукашенко. Тем временем в московском Кремле заявили, что считают протесты в Белоруссии внутренними делами страны.
- Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что нужно задуматься об увеличении доли республики в уставном капитале «Башкирской содовой компании» (БСК) до контрольного пакета акций. Напомним, что ситуация разворачивается на фоне протестов жителей республики против разработки БСК горы-шихана Куштау.
- Главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на попытки Минфина РФ изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об организации Всероссийской переписи населения 2020 года на территории республики. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
- За первые шесть месяцев 2020 года в Татарстан поступило 114 млрд рублей частных инвестиций от крупных и средних предприятий республики, а также 12 млрд рублей — из регионов России. Об этом объявили на заседании Инвестиционного совета республики. Также были одобрены семь инвестиционных проектов.
- Фестиваль «Том Сойер Фест» все-таки пройдет в Казани, но в усеченном варианте. Участники отремонтируют дом Вафы Бигаева по адресу: улица Парижской Коммуны, 18, здесь располагается Музей чак-чака.
- Этой ночью в Казани был убит сотрудник частного охранного предприятия «Шанс». Его тело обнаружили ранним утром. На лице и теле погибшего обнаружены характерные следы от ударов. Следком возбудил уголовное дело по факту убийства, подозреваемый по делу уже задержан.
- В Роспотребнадзоре Татарстана рекомендовали проводить линейку 1 сентября только для «значимых» классов — 1, 9 и 11-х. Однако окончательное решение остается за Министерством просвещения РФ.
- По итогам первого полугодия 2020 года в Татарстане объем выданных ипотечных кредитов достиг 45 млрд рублей. Это на 18,4% больше, чем годом ранее. Количество выданных кредитов выросло на 6,6%, до 21,6 тысячи заключенных договоров.
- Рейс теплохода «Михаил Фрунзе», который должен был пройти маршрут Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород 18—22 августа, отменили из-за подозрений на коронавирус у двух членов экипажа.
- В Минпросвещения и Роспотребнадзоре рекомендовали школам сохранять готовность к дистанционному режиму обучения. Этот сценарий может быть применен при новой волне коронавируса.
- Исполком опубликовал график отключения горячей воды в августе.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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