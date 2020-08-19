В Минпросвещения рекомендовали школам сохранять готовность к «дистанционке»

В Минпросвещения и Роспотребнадзоре рекомендовали школам сохранять готовность к дистанционному режиму обучения. Этот сценарий может быть применен при новой волне коронавируса.

Соответствующее письмо с рекомендациями направлено властям регионов, передает «Интерфакс».

Традиционные школьные линейки 1 сентября проводить разрешено, однако Роспотребнадзор рекомендует устраивать мероприятия для отдельных классов и параллелей.

Остальные массовые мероприятия в школах по-прежнему запрещены.

Напоминается в письме и о необходимости проверять температуру у школьников по утрам, а также усилить дезинфекцию.

Ранее стало известно, что в Казани школьные линейки в этом году отменяются. При этом пока в планах остается очное обучение.