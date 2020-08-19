В Минпросвещения рекомендовали школам сохранять готовность к «дистанционке»
В Минпросвещения и Роспотребнадзоре рекомендовали школам сохранять готовность к дистанционному режиму обучения. Этот сценарий может быть применен при новой волне коронавируса.
Соответствующее письмо с рекомендациями направлено властям регионов, передает «Интерфакс».
Традиционные школьные линейки 1 сентября проводить разрешено, однако Роспотребнадзор рекомендует устраивать мероприятия для отдельных классов и параллелей.
Остальные массовые мероприятия в школах по-прежнему запрещены.
Напоминается в письме и о необходимости проверять температуру у школьников по утрам, а также усилить дезинфекцию.
Ранее стало известно, что в Казани школьные линейки в этом году отменяются. При этом пока в планах остается очное обучение.ОбществоОбразование
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