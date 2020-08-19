В Казани до смерти забили сотрудника ЧОП
Сегодня ночью в центре Казани был убит 45-летний сотрудник частного охранного предприятия «Шанс». Его тело обнаружили ранним утром на улице Рустема Яхина, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела — на лице и теле погибшего обнаружены характерные следы от ударов.
Предварительной причиной смерти источники издания называют черепно-мозговую травму. На месте преступления найдена телескопическая дубинка, которая, впрочем, могла принадлежать покойному.
В ЧОП «Шанс» ситуацию пока не комментируют.ПроисшествияБизнесОбществоЭкономикаФинансы Татарстан
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