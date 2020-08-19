Следком возбудил уголовное дело после убийства охранника в Казани

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 60-летнего мужчины на автостоянке по улице Рустема Яхина в Казани. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, мужчина работал охранником в офисном центре. Его тело обнаружил пришедший на работу напарник.

Сегодня источники «Реального времени» сообщили, что ночью был убит сотрудник частного охранного предприятия «Шанс». Его тело обнаружили ранним утром. На лице и теле погибшего обнаружены характерные следы от ударов. Предварительной причиной смерти источники издания называют черепно-мозговую травму.