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Следком возбудил уголовное дело после убийства охранника в Казани

16:30, 19.08.2020 1
Следком возбудил уголовное дело после убийства охранника в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 60-летнего мужчины на автостоянке по улице Рустема Яхина в Казани. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, мужчина работал охранником в офисном центре. Его тело обнаружил пришедший на работу напарник.

Сегодня источники «Реального времени» сообщили, что ночью был убит сотрудник частного охранного предприятия «Шанс». Его тело обнаружили ранним утром. На лице и теле погибшего обнаружены характерные следы от ударов. Предварительной причиной смерти источники издания называют черепно-мозговую травму.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:34
    этот поганый актаныш хочет за 11 тысяч,платы охраннику,избавиться от прав местных жителей.хм!хм!.
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