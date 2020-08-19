«Татнефть», «Роснефть» и другие нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

Главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов подписали письмо, в котором пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на попытки Минфина РФ изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).

Главы нефтяных компании считают, что корректировка НДД и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), предложенная Минфином, за 10 лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн рублей и потере 35 тыс. рабочих мест. Также они выразили опасение, что резкое сокращение добычи приведет к потере доли на мировом рынке в пользу Саудовской Аравии и США.

Ранее российский Минфин подготовил законопроект, чтобы компенсировать около 200 млрд рублей, которые бюджет, по мнению ведомства, недополучил в 2019 году от перешедших на НДД месторождений. Из-за этого пострадают крупные нефтяники, поскольку законопроект ухудшает условия налога для всех групп месторождений.



Нефтяники ожидали, что оценку эффективности и возможную корректировку условий НДД проведут спустя 5 лет действия эксперимента (режим работает с 2019 года). Они считают НДД эффективным и подсчитали, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на этот режим, составили 110 млрд рублей. Дополнительные доходы бюджета за 5 лет действия НДД компании оценивают в 180 млрд руб, пишет «Коммерсант».

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и представить предложения».



По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль «Татнефти» составила 23,1 млрд рублей против 93,3 млрд годом ранее.

