Опубликован график отключения горячей воды в Казани на август

Фото: Денис Гордийко

Исполком опубликовал график отключения горячей воды в августе. Отключение воды связано с проведением гидравлических опрессовок на магистральных и квартальных тепловых сетях Казанских тепловых сетей (филиала АО «Татэнерго»).



С 7.00 24 августа до полуночи 25 августа горячая вода будет отключена в жилых домах:

2-я Гаражная, 4;

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187;

Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;

Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 24/45, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Большая Красная, 8, 32/15;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а;

Бутлерова, 6;

Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

Вербная, 1, 1а;

Вишневского, 29/48;

Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/3, 11а, 11б, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39;

Гаспринского, 29, 31;

Гвардейская, 31;

Глазунова, 6, 8, 8/2, 10;

Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

Горького, 3;

Дзержинского, 11а;

Достоевского, 50, 52, 66;

Дубравная, 1/104, 2д, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57;

Дуслык, 4, 6;

Еники, 17б;

Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 25;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, корп.1, 20, корп. 2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Зинина, 24, 34;

Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 67, 70, 72, 74, 75, 77, 81, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121;

Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш.Камала, 4;

Камалеева, 6, 8,12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 34, 34а, 34б, 34в;

Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;

Карима, 2/22, 9, 26;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Качалова, 76, 77, 77а;

Коротченко, 22;

Крутая, 2;

Кулагина, 4, 5 корп.1, 6, 6а, 8, 8а;

Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, стр.3/1, 15/21, 11/52а, 11/52б, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;

Курская, 18, 20, 23, 25, 27;

Кутуя, 6/31 стр., 108/1 стр., 108/2 стр., 108/3 стр., 110а, 110б;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Магистральная, 4, 4а, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а, 22а, 34, 34/1;

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

Маркса, 16а;

Миннуллина, 8а, 8б, 8в;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Модельная, 8, 10;

Назарбаева, 9, 10, 12, 12в, 35/1, 47/113, 60, 60а;

Нариманова, 50, 52, 66а;

Насыри, 42, 44;

Новоселья, 4, 6, 10;

Ноксинский спуск, 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Островского, 12, 107;

Павлюхина, 37, 99б корп.1, 99б корп.2, 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110в, 110г, 128;

Парижской Коммуны, 19;

Петербургская, 64, 65а;

Право-Булачная, 47;

Промысловая, 5;

Победы, 18, 18/1, 18а, 20, 20/1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57, 57а, 57б, 57в, 58, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;

Родины, 24а, 24б, 24г, 29, 31, 33, 33б, 37;

Роторная, 27б, 27в, 27д, 27е;

Сайдашева, 19;

Садыковой, 20, 22;

Саид-Галеева, 25;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;

Сафьян, 6/8, 8;

Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Спартаковская, 35, 84, 87, 88б, корп. 1, 88б, кор. 2, 89;

Султана, 8;

Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

Тельмана, 40, 42;

Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8б, 10, 10а, 20а;

Техническая, 35, 39а, 39б;

Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тихомирнова, 19;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тукая, 57, 75г, 102, 106а;

Тулпар, 4, 5, 7;

Тыныч, 1, 3, 8;

Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Университетская, 4/34;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;

Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64 корп.1, 64, корп. 2, 64, корп. 3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чернышевского, 33;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21;

Шаляпина, 14/83;

Шахиди, 1/15;

Щербаковский переулок, 7;

Япеева, 10;

Яраткан, 4, 4а, 4б;

Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

Отмечается, что в график могут быть внесены изменения. В случае выявления слабых мест теплоэнергетикам необходимо время, чтобы устранить замечания, выявленные во время опрессовок.



Ранее сообщалось, что в казанском поселке Крутушка Авиастроительного района на ночь отключат воду из-за работ по подключению водопровода.

