В Кремле считают протесты в Белоруссии внутренними делами страны

Фото: wikipedia.org Екатерина Арутюнова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал происходящие в Белоруссии протесты. По его словам, они относятся к внутренним делам республики.

«Белоруссия — это наше Союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ — братский нам народ», — сказал он, добавив, что другим странам нужно приложить все усилия для того, чтобы сохранить ситуацию в рамках правового поля.

Песков отметил, что сейчас главное, чтобы не происходило никакого вмешательства в дела республики извне, и сообщил, что в Кремле фиксируют такие попытки.

Отвечая на вопрос, признает ли Россия итоги выборов в Белоруссии, пресс-секретарь главы государства сказал: «Вы знаете, что президент Путин поздравил президента Лукашенко».

Также в Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о некой помощи со стороны России в разговоре с Путиным и сообщения о якобы подходе к белорусским границам российской военной техники.

«Российская военная техника находится на всей территории Российской Федерации. Поэтому здесь нечего комментировать. А что касается договора о коллективной безопасности и договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет», — передает «Медуза» слова Пескова.

Сегодня на заседании Совета безопасности президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в стране.

