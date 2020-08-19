В Роспотребнадзоре Татарстана посоветовали проводить линейку 1 сентября только для 1, 9 и 11-х классов

В Роспотребнадзоре Татарстана рекомендовали проводить линейку 1 сентября только для «значимых» классов — 1, 9 и 11-х. Однако окончательное решение — за Министерством просвещения РФ, заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



«Поскольку это все-таки День знаний, и лишать их этого праздника не совсем правильно. С учетом того, что ситуация у нас стабильная. Но при принятии такого решения надо учитывать обстановку. Мы бы рекомендовали проводить линейку для параллелей, только для тех классов, которые наиболее значимы — 1-е, выпускные 9-е и 11-е», — сказала она.

Авдонина подчеркнула, что линейки должны проводиться на улице, родители должны быть в масках, а между детьми должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра.

Вчера заместитель начальника управления Роспотребнадзора сообщила, что дети в школах республики не будут носить маски.