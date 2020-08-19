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Рейс теплохода «Михаил Фрунзе», который должен был пройти через Казань, отменен из-за коронавируса

11:02, 19.08.2020
Рейс теплохода «Михаил Фрунзе», который должен был пройти через Казань, отменен из-за коронавируса
Фото: ru.wikipedia.org

Рейс теплохода «Михаил Фрунзе», который должен был двигаться по рейсу Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород 18—22 августа, отменили из-за подозрений на коронавирус у двух членов экипажа, сообщает оператор речных круизов «ВодоходЪ».

Отмечается, что теплоход по предписанию Роспотребнадзора отправляется на дезинфекцию, а судовой персонал будет изолирован. Туристы получат компенсацию, иногородним пассажирам окажут поддержку с размещением и покупкой билетов на транспорт.

Ранее сообщалось, что на теплоходе «Александр Суворов», на борту которого были татарстанцы, произошла вспышка коронавируса. Экипаж мог заразиться от пассажира. Теплоход также принадлежит компании «ВодоходЪ».

Общество Татарстан
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