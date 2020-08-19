Рейс теплохода «Михаил Фрунзе», который должен был пройти через Казань, отменен из-за коронавируса

Рейс теплохода «Михаил Фрунзе», который должен был двигаться по рейсу Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород 18—22 августа, отменили из-за подозрений на коронавирус у двух членов экипажа, сообщает оператор речных круизов «ВодоходЪ».



Отмечается, что теплоход по предписанию Роспотребнадзора отправляется на дезинфекцию, а судовой персонал будет изолирован. Туристы получат компенсацию, иногородним пассажирам окажут поддержку с размещением и покупкой билетов на транспорт.

Ранее сообщалось, что на теплоходе «Александр Суворов», на борту которого были татарстанцы, произошла вспышка коронавируса. Экипаж мог заразиться от пассажира. Теплоход также принадлежит компании «ВодоходЪ».