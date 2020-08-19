Волонтеры «Том Сойер Феста» создадут самую узкую улицу в Казани

«Безопасность в этом году превыше всего»



Фестиваль «Том Сойер Фест», в рамках которого силами волонтеров обновляются средовые дома, в Казани, несмотря на пандемию, пройдет, но в усеченном варианте. Участники отремонтируют дом Вафы Бигаева по адресу; улица Парижской Коммуны, 18, здесь располагается Музей чак-чака. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» директор музея и волонтер фестиваля Дмитрий Полосин.



Как он объясняет, при сдаче дома в 2013 году (здание закреплено за Министерством лесного хозяйства Татарстана) была «проведена некачественная работа»: «И за 7 лет у дома накопилось очень много проблем, да и банально недоделок, которые вскрывались постепенно. Обновим деревянные стены, каменный цоколь, сделаем отливы, водосточную систему». Также Полосин обещает сделать самую узкую в Казани улицу — очевидно, имеется в виду проход между музеем и зданием галереи «Эбиволь».

Как сообщает официальный аккаунт фестиваля, весной, как обычно, эксперты принимали заявки от жителей домой, которые хотят обновить экстерьер дома: «Выбрали двухэтажный деревянный жилой дом, памятник архитектуры на Шмидта. Обновление дома профессора В.И. Троепольского мы решили перенести на следующий год. Из-за нюансов, связанных с длительным согласованием ремонтных работ, а также из-за рисков этого года, связанных со здоровьем».



Работа будет проходить с учетом реалий времени: «В целях безопасности будем соблюдать все меры предосторожности: это ограниченное количество участников на объекте, использование масок, перчаток и дезинфицирующих средств на месте работ».

— Как и написано в анонсе в сетях фестиваля, выбор был основан на очевидных факторах этого года, — объясняет куратор фестиваля «Том Сойер Фест» в Казани, помощник президента РТ Олеся Балтусова. — Во всех городах страны, где есть это движение, активисты берутся в этом году максимум за один дом. Только иркутский «фасадник» работает на десятках домов сразу, но там покраска и антисептирование фасадов, а ТСФ — это обычно комплексный ремонт дома, с общением с жителями, совместным трудом, соучастием, — волонтеры иногда и сети поправляют, и кровлю. Поэтому с целью ограничения контактов выбрали впервые не жилой дом, а общественное, культурное учреждение, ведь у нас безопасность в этом году превыше всего.

Ориентировочно фестиваль официально откроется 22 августа.



От столиц — до сел



В Казани фестиваль пройдет в пятый раз. За это время было обновлено 15 домов. Волонтеры работают бесплатно, леса, краску, средства защиты предоставляют спонсоры. Проекты ремонта готовят архитекторы. Если раньше добровольцы могли работать только со средовыми домами, не являющимися памятниками архитектуры, то благодаря поправкам в Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 2018 года они могут помогать реставраторам. В частности, так шла работа на объекте культурного наследия — в Доме Беркутова на улице Фатыха Карима, 11, где был восстановлен утраченный ранее аттик и балясины на крыше.



Сейчас в фестивале, который начался с активистов Самары, задействованы 35 населенных пунктов. Среди них, к примеру, село Ембаево в Тюменской области. Здесь восстанавливают облик дома, который построил Нигматулла хаджи Кармышаков в конце XIX века — как дом для семьи дочери Шакуры и зятя Юсупа Сагитова, служителя мечети и преподавателя медресе. После национализации имущества в 1928-м в нем открылась школа крестьянской молодежи, потом интернат, детский дом, продленка для учащихся Ембаевской средней школы и отделение почты.



Казань присоединилась к фестивалю в 2016 году — это дом Печникова (Ульяновых, 16), Дом Лебедева (Волкова, 80) и некогда жилой дома по улице Волкова, 78. В следующем, 2017 году волонтеры отреставрировали Дом Виноградовой (Волкова, 43, кор. 1), Дом Распоповой (Волкова, 29), дом Берлянда-Филипсона (Волкова, 66) и Дом Филипсона (Лесгафта, 19). В 2018 году ремонту подверглись старые жилые дома по адресам: Волкова, 14, Достоевского, 12, Тукая, 33, Калинина, 4 и Сары Садыковой, 14. Последние на данный момент (в 2019 году) отреставрированные здания — Дом Богородского (Волкова, 42), Дом Беркутова (Фатыха Каримова, 11) и дом на Калинина, 12.

По состоянию на конец июля работа «Том Сойер Феста» шла в 17 городах и селах России, еще около десяти команд планируют начать работы до конца лета. Из-за распространения коронавируса ремонт объектов в Екатеринбурге и Елатьме Рязанской области перенесен на 2021 год.

Радиф Кашапов