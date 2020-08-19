Глава Башкирии Радий Хабиров предложил выкупить контрольный пакет акций БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что нужно задуматься об увеличении доли республики в уставном капитале «Башкирской содовой компании» (БСК) до контрольного пакета акций.

По словам Хабирова, ответственность за спасение БСК должна взять на себя республика как один из акционеров: «Переход контрольного пакета к нам и разумное управление предприятием в последующем может привести к сокращению дивидендов, которые можно будет направить на развитие предприятия, его модернизацию».

На сегодняшний день Башкирии принадлежит 38,28% акций БСК.

Напомним, что при назначении и.о. главы Башкирии Хабиров заявил, что «Башкирская содовая компания» сохранит за собой право пустить на сырье шихан Куштау.

