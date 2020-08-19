В Казани задержан подозреваемый в убийстве сотрудника ЧОП

Только что в Казани по «горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве охранника в центре города. Им оказался ранее судимый за кражу и нарушение правил дорожного движения казанец 1983 года рождения. Об этом «Реальному времени» сообщили в УВД города.

Обстоятельства произошедшего выясняются.



Напомним, сегодня утром на территории парковки на улице Яхина был обнаружен мертвым 60-летний сотрудник ЧОП «Шанс». Следком по РТ возбудил уголовное дело об убийстве.

Заметка дополняется.