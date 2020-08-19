За полгода татарстанцы взяли ипотеку на 45 млрд рублей

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По данным ЦБ, за первое полугодие 2020 года в Татарстане объем выданных ипотечных кредитов достиг 45 млрд рублей. Это на 18,4% больше, чем годом ранее.

Количество выданных кредитов выросло на 6,6%, до 21,6 тысячи заключенных договоров, сообщает Нацбанк по Татарстану Волго-Вятского ГУ Центробанка.

«В условиях ограничений из-за пандемии ипотечное кредитование замедлилось, но уже в июне спрос восстановился. Этому способствуют последовательное снижение процентных ставок в результате смягчения Банком России денежно-кредитной политики и государственные меры поддержки ипотечного кредитования», — рассказал управляющий Нацбанком по РТ Марат Шарифуллин.

Отмечается, что средневзвешенная ставка по ипотеке в Татарстане составила 7,6% годовых. За полгода она снизилась на 1,4 процентных пункта.

Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июля составила 0,64%. Годом ранее этот показатель составлял 0,68%.