В Татарстане Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об организации Всероссийской переписи населения 2020 года на территории РТ. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
Согласно документу, за подготовку и проведение будет отвечать Комитет РТ по социально-экономическому развитию. Он также будет помогать в этом Татарстанстату.
Ранее правительство России перенесло Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, перепись пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.ОбществоВласть Татарстан
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