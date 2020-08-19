В Татарстане Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об организации Всероссийской переписи населения 2020 года на территории РТ. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Согласно документу, за подготовку и проведение будет отвечать Комитет РТ по социально-экономическому развитию. Он также будет помогать в этом Татарстанстату.

Ранее правительство России перенесло Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, перепись пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.