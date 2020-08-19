В Татарстане одобрили семь новых инвестиционных проектов

Сегодня на заседании Инвестиционного совета республики были одобрены семь инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Так, компания «Итле китчен» презентовала проект по организации собственного производства готовых продуктов питания в индивидуальной и групповой упаковке.

Еще один проект предусматривает строительство в 2021 году на территории промпарка «Зеленодольск» производственно-складского помещения с высокотехнологичным оборудованием.

ООО «Консорциум строительных компаний» представило проект торгового центра HalalGuideMall, призванного развивать халяльный образ жизни жителей Татарстана.

Компания «Умные машины» планирует запустить производство современных торговых холодильников, что обеспечит выпуск до 30 тыс. изделий в год и создание около 300 новых рабочих мест.

Федерация любителей авиации Татарстана разработала проект аэрогородка «Масловка» в Рыбно-Слободском районе, который создаст все условия для организации летной практики школьников со всей республики.

Израильская компания Alishech Ltd. планирует построить в Татарстане завод по фракционированию плазмы крови с мощностью 500 тонн перерабатываемой плазмы в год. Это обеспечит население такими препаратами, как альбумин, иммуноглобулин, факторы VIII и IX (препараты, поддерживающие свертываемость крови).

Компания «Хэдмейд» представила проект с государственно-частным партнерством «Мемориал». Он позволит улучшить качества ритуальных и постритуальных услуг и сформировать единую базу данных о захоронениях.

Также был рассмотрен проект по развитию второй очереди промпарка «Нижнекамск», где планируется разместить порядка 20 новых резидентов и создать до 1,6 тыс. новых рабочих мест.

По словам Минниханова, в текущей ситуации в экономике необходимо активизировать работу с потенциальными инвесторами и создавать все необходимые условия для их работы.

Также на заседании Инвестиционного совета РТ сообщили, что за первые шесть месяцев 2020 года в Татарстан поступило 114 млрд рублей частных инвестиций от крупных и средних предприятий республики, а также 12 млрд рублей — из регионов России.

