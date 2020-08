ЕС введет санкции против белорусских должностных лиц — они могут затронуть и Лукашенко

Европейский союз (ЕС) в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Об этом сообщил главный редактор Euractiv Георгий Готев в Twitter.

Commission will mobilise an additional EUR 53 million for civil society and vulnerable groups in Belarus, says @vonderleyen Targeted sanctions on specific people, not harming the people — will be announced soon. #EUCO