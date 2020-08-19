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ЕС введет санкции против белорусских должностных лиц — они могут затронуть и Лукашенко

16:41, 19.08.2020
ЕС введет санкции против белорусских должностных лиц — они могут затронуть и Лукашенко
Фото: pixabay.com

Европейский союз (ЕС) в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Об этом сообщил главный редактор Euractiv Георгий Готев в Twitter.


Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС отметила, что ЕС изучит возможность введения санкций и против Александра Лукашенко.

Также ЕС выделит дополнительно 53 миллиона евро на поддержку развития гражданского общества в Белоруссии.

Пару дней назад ввести санкции против Белоруссии единогласно решили министры иностранных дел стран Евросоюза.

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