ЕС введет санкции против белорусских должностных лиц — они могут затронуть и Лукашенко

Европейский союз (ЕС) в ближайшее время введет санкции против значительного числа должностных лиц Белоруссии «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». Об этом сообщил главный редактор Euractiv Георгий Готев в Twitter.

Commission will mobilise an additional EUR 53 million for civil society and vulnerable groups in Belarus, says @vonderleyen Targeted sanctions on specific people, not harming the people — will be announced soon. #EUCO — Georgi Gotev & EURACTIV.bg (@GeorgiGotev) August 19, 2020



Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС отметила, что ЕС изучит возможность введения санкций и против Александра Лукашенко.

Также ЕС выделит дополнительно 53 миллиона евро на поддержку развития гражданского общества в Белоруссии.

Пару дней назад ввести санкции против Белоруссии единогласно решили министры иностранных дел стран Евросоюза.