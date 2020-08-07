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Итоги дня: приговор экс-топам КХТИ, рост зарплат чиновников и Путин о задержании россиян

19:15, 07.08.2020
Итоги дня: приговор экс-топам КХТИ, рост зарплат чиновников и Путин о задержании россиян
Фото: Ринат Назметдинов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 августа:

  • Бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов приговорен к 7,5 года колонии общего режима. Его признали виновным по десяти эпизодам хищений с ущербом в 42,6 млн рублей. Бывшему заместителю экс-ректора по науке Ильдару Абдуллину суд дал 6 лет и увеличил срок наказания до 7,5 года с учетом неотбытого срока по первому приговору. В 2015-м Абдуллин получил 6,5 года колонии за аферу с контрактами на поставку оборудования. Подробный репортаж из зала суда, где оглашали приговор по громкому процессу, — в материале «Реального времени».
  • Кабинет министров Татарстана повысил размеры денежного вознаграждения главам муниципальных образований, их заместителям, депутатам и членам выборных органов местного самоуправления. Так, с октября 2020 года зарплата чиновников увеличится в 1,03 раза. Кроме того, будет индексирован оклад специалиста младшей группы должностей в сельском поселении, размер оклада вырос до 11 498 рублей.
  • В пятницу, 7 августа, в Зеленодольске на воду был спущен первый теплоход проекта 03622 «Чайка». Предполагается, что судно на сжиженном газе будет использоваться на туристических маршрутах Татарстана. Разрешение на эксплуатацию теплоход должен получить 24 августа.
Фото Максима Платонова
  • Производители мясных изделий заявили, что поставщики мяса резко повысили цены на сырье. По словам директора группы «Продо» Генриха Арутюнова, свинина подорожала на 32%, куриное мясо — на 26%. В других компаниях также заметили «резкий, ничем не аргументированный рост стоимости сырья». По словам производителей, сейчас на пике спрос на свинину, а следом за сезонным спросом поднялись и цены.
  • Генеральная прокуратура обратилась в Гагаринский суд Москвы с требованием взыскать в доход государства 32 млрд рублей, принадлежащих бывшему министру по координации деятельности Открытого правительства Михаилу Абызову и подконтрольным ему компаниям. В ведомстве считают, что Абызов систематически нарушал антимонопольное законодательство, пока занимал должность министра.
  • Медработники и пожилые люди станут первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, рассказал сегодня замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Он добавил, что регистрация препарата от коронавируса назначена на 12 августа.
Фото Олега Тихонова
  • Верховный суд Татарстана принял решение перевести главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова из СИЗО под домашний арест. Ему инкриминируется превышение полномочий.
  • Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили, в частности, задержание 33 россиян на территории Белоруссии. В Кремле подчеркнули, что Россия заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и в проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке. Следственный комитет России начал проверку в связи с задержанием на территории Белоруссии 33 россиян.
  • На 115-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана обсудили вопрос о регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Татарстана Рустама Минниханова. На сегодня ЦИК Татарстана зарегистрировал 23 доверенных лица. В него вошли Ренат Акчурин, Владимир Алекно, Екатерина Скулкина, Марат Гатауллин и другие.
Общество Татарстан

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