Итоги дня: приговор экс-топам КХТИ, рост зарплат чиновников и Путин о задержании россиян
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 августа:
- Бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов приговорен к 7,5 года колонии общего режима. Его признали виновным по десяти эпизодам хищений с ущербом в 42,6 млн рублей. Бывшему заместителю экс-ректора по науке Ильдару Абдуллину суд дал 6 лет и увеличил срок наказания до 7,5 года с учетом неотбытого срока по первому приговору. В 2015-м Абдуллин получил 6,5 года колонии за аферу с контрактами на поставку оборудования. Подробный репортаж из зала суда, где оглашали приговор по громкому процессу, — в материале «Реального времени».
- Кабинет министров Татарстана повысил размеры денежного вознаграждения главам муниципальных образований, их заместителям, депутатам и членам выборных органов местного самоуправления. Так, с октября 2020 года зарплата чиновников увеличится в 1,03 раза. Кроме того, будет индексирован оклад специалиста младшей группы должностей в сельском поселении, размер оклада вырос до 11 498 рублей.
- В пятницу, 7 августа, в Зеленодольске на воду был спущен первый теплоход проекта 03622 «Чайка». Предполагается, что судно на сжиженном газе будет использоваться на туристических маршрутах Татарстана. Разрешение на эксплуатацию теплоход должен получить 24 августа.
- Производители мясных изделий заявили, что поставщики мяса резко повысили цены на сырье. По словам директора группы «Продо» Генриха Арутюнова, свинина подорожала на 32%, куриное мясо — на 26%. В других компаниях также заметили «резкий, ничем не аргументированный рост стоимости сырья». По словам производителей, сейчас на пике спрос на свинину, а следом за сезонным спросом поднялись и цены.
- Генеральная прокуратура обратилась в Гагаринский суд Москвы с требованием взыскать в доход государства 32 млрд рублей, принадлежащих бывшему министру по координации деятельности Открытого правительства Михаилу Абызову и подконтрольным ему компаниям. В ведомстве считают, что Абызов систематически нарушал антимонопольное законодательство, пока занимал должность министра.
- Медработники и пожилые люди станут первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, рассказал сегодня замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Он добавил, что регистрация препарата от коронавируса назначена на 12 августа.
- Верховный суд Татарстана принял решение перевести главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова из СИЗО под домашний арест. Ему инкриминируется превышение полномочий.
- Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили, в частности, задержание 33 россиян на территории Белоруссии. В Кремле подчеркнули, что Россия заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и в проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке. Следственный комитет России начал проверку в связи с задержанием на территории Белоруссии 33 россиян.
- На 115-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана обсудили вопрос о регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Татарстана Рустама Минниханова. На сегодня ЦИК Татарстана зарегистрировал 23 доверенных лица. В него вошли Ренат Акчурин, Владимир Алекно, Екатерина Скулкина, Марат Гатауллин и другие.
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