Власти Татарстана повысили зарплату главам районов и мэрам
Кабинет министров Татарстана повысил размеры денежного вознаграждения главам муниципальных образований, их заместителям, депутатам и членам выборных органов местного самоуправления. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, с октября 2020 года заплата чиновников увеличится в 1,03 раза. Кроме этого будут индексированы оклад специалиста младшей группы должностей в сельском поселении. Размер оклада повышен до 11 498 рублей.
Указ вступил в силу.
Ранее в Татарстане повысили должностные оклады работников отдельных организаций бюджетной сферы.
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