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Власти Татарстана повысили зарплату главам районов и мэрам

10:14, 07.08.2020 1
Власти Татарстана повысили зарплату главам районов и мэрам
Фото: realnoevremya.ru

Кабинет министров Татарстана повысил размеры денежного вознаграждения главам муниципальных образований, их заместителям, депутатам и членам выборных органов местного самоуправления. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, с октября 2020 года заплата чиновников увеличится в 1,03 раза. Кроме этого будут индексированы оклад специалиста младшей группы должностей в сельском поселении. Размер оклада повышен до 11 498 рублей.

Указ вступил в силу.

Ранее в Татарстане повысили должностные оклады работников отдельных организаций бюджетной сферы.

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