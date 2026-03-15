В Казани обновлен температурный рекорд 15 марта

Температура воздуха составила +11,6 градуса

В Казани 15 марта температура воздуха составила +11,6 градуса, что стало новым температурным рекордом для этих чисел первого весеннего месяца.

Как сообщила пресс-служба Гидрометцентра Татарстана, предыдущий температурный максимум в столице республики зафиксировали в 2025-м. Тогда по данным метеостанции Казань температура воздуха составила +7 градусов, а по данным АМСГ Казань-Сокол — 8 градусов выше нуля.

Отметим, что температурные рекорды в Казани обновляются уже третий день подряд. Так, 14 марта в городе максимальная температура воздуха составила +10,2 градуса, побив максимум, установленный в 2025-м (+8 градусов). При этом 13 марта столбики термометров показали +9,3 градуса, побив рекорд 2020-го (+7,2 градуса).

Никита Егоров