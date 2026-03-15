В 2025 году ущербы за вред природе превысили 5,3 млрд рублей

Волжско-Камское управление Росприроднадзора провело более 1 100 проверок и предъявило 175 ущербов за экологические нарушения

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора подвело итоги работы за 2025 год. По данным руководителя управления Фаяза Шакирова, за отчетный период проведено 1 158 контрольных (надзорных) мероприятий, оказано более 3 400 государственных услуг и принято свыше 46 тысяч отчетов.

По сравнению с прошлым годом, в 2025 году возбуждено 1 510 административных дел. Нарушителям по фактам причинения вреда окружающей среде было предъявлено 175 ущербов на общую сумму 5,3 млрд рублей. Кроме того, в Роснедра направлено 46 материалов для досрочного прекращения лицензий в области недропользования.

В целях снижения административного давления управление активно проводит профилактическую работу. В 2025 году проведено 3 376 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений природоохранного законодательства.

Особое внимание уделялось проверкам объектов капитального строительства. В течение года проведено 111 проверок, сопровождаемых консультациями специалистов управления.

В 2025 году выданы 25 положительных заключений государственного экологического надзора для вновь построенных объектов.

Ранее «Реальное время» писало, что Файзуллин и Шадриков обсудили вопросы защиты населенных пунктов от паводков.

Ариана Ранцева