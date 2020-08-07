Генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего министра 32 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Генеральная прокуратура обратилась в Гагаринский суд Москвы с требованием взыскать в доход государства 32 млрд рублей, принадлежащих бывшему министру по координации деятельности открытого правительства Михаилу Абызову и подконтрольным ему компаниям.

В надзорном ведомстве утверждают, что Абызов систематически нарушал антимонопольное законодательство, пока занимал должность министра.

Экс-чиновник владел пятью офшорными компаниями на Кипре и «другими зарубежными финансовыми инструментами». Он продолжал заниматься бизнесом через подставных лиц, утверждают в прокуратуре.

«Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 07.02.2018 на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО «СИБЭКО», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений», — подчеркивается в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, в марте 2019 года Михаила Абызова задержали по обвинению в хищении 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Защита экс-министра утверждала, что следствие неправильно трактует операции с ценными бумагами.