В Татарстане спустили на воду экскурсионный теплоход проекта «Чайка»

В пятницу, 7 августа, в Зеленодольске на воду был спущен первый теплоход проекта 03622 «Чайка». Предполагается, что судно на сжиженном газе будет использоваться на туристических маршрутах Татарстана.

Как рассказал сегодня гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов, разрешение на эксплуатацию теплоход получит 24 августа.

Он подчеркнул, что судно было сдано в рекордно короткие сроки. Заложили его только в марте.