В «Метроэлектротрансе» прокомментировали ЧП в Казани на ул. Пушкина

Мужчина не погиб в результате инцидента, как ранее писали в соцсетях

Фото: Динар Фатыхов

Информация о том, что на ул. Пушкина в Казани сегодня мужчину ударило током от троса и он скончался, является недостоверной. Об этом сообщили в «Метроэлектротрансе», комментируя информацию, ранее опубликованную в соцсетях.

— Сегодня утром, в 09:08, на пересечении улиц Пушкина и Профсоюзной в направлении Речного порта при движении троллейбуса оборвалась изношенная оттяжка контактной сети. Вследствие чего пострадал пешеход, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные городские службы. Пострадавшему оказали первую помощь, а после на машине скорой помощи увезли в больницу.

— После полного обследования мужчине госпитализация не понадобилась и его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в феврале 111 пассажиров оштрафовали за безбилетный проезд в Казани.

Никита Егоров