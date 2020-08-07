Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Производители мясных изделий заявили, что поставщики мяса резко повысили цены на сырье. По словам директора группы «Продо» Генриха Арутюнова, свинина подорожала на 32%, куриное мясо — на 26%.

В других компаниях также заметили «резкий, ничем не аргументированный рост стоимости сырья», пишет «Коммерсант».

Однако производители объясняют, что сейчас на пике спрос на свинину, а вслед за этим сезонным спросом поднялись и цены.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев утверждает, что по итогам января — июля средние цены на свинину остаются на 8,5% ниже, чем годом ранее, а по итогам года будут ниже на 10%.