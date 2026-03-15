Руководители Росприроднадзора посетили ПАО «Казаньоргсинтез»

Визит позволил оценить выполнение природоохранного законодательства и модернизацию производственных объектов предприятия

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова совместно с руководителем Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаязом Шакировым посетили ПАО «Казаньоргсинтез», одно из крупнейших химических предприятий Татарстана.

В рамках визита участники осмотрели Центральную заводскую лабораторию, лабораторию анализа сточных вод и тематические стенды, посвященные модернизации производственных объектов. Особое внимание уделялось соблюдению природоохранного законодательства и реализации мер по снижению воздействия на окружающую среду.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий Волжско-Камским управлением Росприроднадзора выданы положительные заключения государственного экологического надзора на реконструируемые объекты: реактор «В», установку рекуперации сбросных газов производства полиэтилена и установку производства изопропилбензола.

Визит позволил оценить ход выполнения предприятием требований законодательства, внедрение современных технологий и реализацию мероприятий по модернизации производства. Осмотр лабораторий показал использование эффективных методов контроля сточных вод и мониторинга выбросов, что подтверждает соответствие объектов экологическим нормам.

Мероприятие также способствовало повышению взаимодействия между надзорными органами и предприятием, обеспечивая открытый диалог по вопросам экологии, безопасности и модернизации производства. Положительные заключения подтверждают, что реконструируемые объекты соответствуют требованиям экологической безопасности, что позволяет предприятию продолжить работу и модернизацию технологических процессов.

Контроль и сопровождение проектов на предприятиях химической промышленности являются частью системной работы Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по обеспечению соблюдения экологических норм, минимизации воздействия на окружающую среду и поддержанию устойчивого развития отрасли.

Таким образом, визит руководителей Росприроднадзора подтвердил эффективность взаимодействия надзорных органов и промышленного предприятия, позволил оценить соблюдение экологических требований и реализацию модернизационных мероприятий на ПАО «Казаньоргсинтез».

Ранее «Реальное время» писало, что «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» увеличили выпуск продукции до 4,1 млн тонн.

Ариана Ранцева