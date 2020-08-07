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ЦИК Татарстана зарегистрировал 23 доверенных лица Минниханова — среди них Скулкина и Алекно

14:37, 07.08.2020
ЦИК Татарстана зарегистрировал 23 доверенных лица Минниханова — среди них Скулкина и Алекно
Фото: Официальный Татарстан

На 115-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана обсудили вопрос о регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Татарстана Рустама Минниханова.

На сегодня ЦИК Татарстана зарегистрировал 23 доверенных лица. В него вошли Ренат Акчурин, Владимир Алекно, Екатерина Скулкина, Марат Гатауллин и другие.

Напомним, что ранее ЦИК Татарстана зарегистрировал Рустама Минниханова в качестве кандидата на выборы президента Татарстана. Главой предвыборного штаба является Юрий Камалтынов.

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