В Казани временно закрыли аэропорт
Ранее в Татарстане объявляли режим беспилотной опасности
В Казани в 5:26 мск закрыли аэропорт. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по Татарстану.
— Для международного аэропорта города Казань введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с 2:44 мск введен режим беспилотной опасности.
