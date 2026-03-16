В Казани временно закрыли аэропорт

Ранее в Татарстане объявляли режим беспилотной опасности

Фото: Максим Платонов

В Казани в 5:26 мск закрыли аэропорт. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по Татарстану.

— Для международного аэропорта города Казань введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с 2:44 мск введен режим беспилотной опасности.

Никита Егоров