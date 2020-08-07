В Минздраве России назвали первых получателей вакцины от коронавируса

Медработники и пожилые люди станут первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, рассказал сегодня заминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.



Как заявил чиновник на открытии корпуса онкоцентра в Уфе, на данный момент идёт третий, завершающий этап — регистрация вакцины, сообщает «РИА Новости». Главным показателем эффективности вакцины будет формирование популяционного иммунитета.

Также Гриднев отметил, что регистрация препарата от коронавируса назначена на 12 августа.

Напомним, что ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство России запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин» для лечения COVID-19.

