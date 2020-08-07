Путин и Лукашенко поговорили о задержанных в Белоруссии «вагнеровцах»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили, в частности, задержание 33 россиян на территории Белоруссии.

«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Также подчеркивается, что Россия заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и в спокойной обстановке проведения предстоящих президентских выборов.

Напомним, что Лукашенко объявил о задержании в Минске 32 бойцов российской частной военной компании. К ним был причислен еще один россиянин, также задержанный в Белоруссии. Белорусские спецслужбы сообщили, что все они подозреваются в подготовке теракта и намерении дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами.