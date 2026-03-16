Аэропорт Нижнекамска временно закрыли
Ранее в городе объявляли угрозу атаки БПЛА
Аэропорт Нижнекамска временно закрыт на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Ранее в Нижнекамске, а также в Елабуге и Набережных Челнах объявляли угрозу атаки БПЛА. Жителей трех городов призвали спуститься в укрытие и не подходить к окнам.
До этого также закрыли и казанский аэропорт.
Напомним, что с 2:44 мск в Татарстане введен режим беспилотной опасности.
