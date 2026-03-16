Новости общества

18:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Аэропорт Нижнекамска временно закрыли

06:11, 16.03.2026

Ранее в городе объявляли угрозу атаки БПЛА

Аэропорт Нижнекамска временно закрыли
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Аэропорт Нижнекамска временно закрыт на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее в Нижнекамске, а также в Елабуге и Набережных Челнах объявляли угрозу атаки БПЛА. Жителей трех городов призвали спуститься в укрытие и не подходить к окнам.

До этого также закрыли и казанский аэропорт.

Напомним, что с 2:44 мск в Татарстане введен режим беспилотной опасности.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

