Аэропорт Нижнекамска временно закрыли

Ранее в городе объявляли угрозу атаки БПЛА

Аэропорт Нижнекамска временно закрыт на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее в Нижнекамске, а также в Елабуге и Набережных Челнах объявляли угрозу атаки БПЛА. Жителей трех городов призвали спуститься в укрытие и не подходить к окнам.

До этого также закрыли и казанский аэропорт.

Напомним, что с 2:44 мск в Татарстане введен режим беспилотной опасности.

Никита Егоров