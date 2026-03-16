В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

05:57, 16.03.2026

Жителей призвали спуститься в укрытие

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.

Жителей городов призвали спуститься в укрытие, а также не подходить к окнам.

Напомним, что с 2:44 мск в Татарстане введен режим беспилотной опасности.

Никита Егоров

Общество Татарстан

