В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.

Жителей городов призвали спуститься в укрытие, а также не подходить к окнам.

Напомним, что с 2:44 мск в Татарстане введен режим беспилотной опасности.

Никита Егоров