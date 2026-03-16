В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Жителей призвали спуститься в укрытие
В Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.
Жителей городов призвали спуститься в укрытие, а также не подходить к окнам.
Напомним, что с 2:44 мск в Татарстане введен режим беспилотной опасности.
